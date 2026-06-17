Норвегия разгромила Ирак в матче ЧМ-2026, Холанн оформил дубль

Сборная Норвегии выиграла у команды Ирака в матче чемпионата мира-2026 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Джилетт» в американском Фоксборо.
В первом тайме норвежский нападающий Эрлинг Холанн оформил дубль, а у иракцев отличился Айман Хуссейн.
На 76-й минуте защитник Лео Эстигор, вышедший на замену, забил третий мяч норвежцев, а уже в добавленное время Кристиан Торстведт довел счет до крупного.
Норвегия набрала 3 очка и подяналась на первое место в группе I. Ирак идет последним.
Во втором туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.