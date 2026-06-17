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Норвегия разгромила Ирак в матче ЧМ-2026, Холанн оформил дубль

Сборная Норвегии выиграла у команды Ирака в матче чемпионата мира-2026 — 4:1.

Сборная Норвегии выиграла у команды Ирака в матче чемпионата мира-2026 — 3:1. Игра прошла на стадионе «Джилетт» в американском Фоксборо.

В первом тайме норвежский нападающий Эрлинг Холанн оформил дубль, а у иракцев отличился Айман Хуссейн.

На 76-й минуте защитник Лео Эстигор, вышедший на замену, забил третий мяч норвежцев, а уже в добавленное время Кристиан Торстведт довел счет до крупного.

Норвегия набрала 3 очка и подяналась на первое место в группе I. Ирак идет последним.

Во втором туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.