Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Канады отклонили апелляцию Партея на отказ в выдаче визы

Власти Канады отклонили апелляцию полузащитника сборной Ганы Томаса Партея на отказ в выдаче визы на въезд в Канаду.

Власти Канады отклонили апелляцию полузащитника сборной Ганы Томаса Партея на отказ в выдаче визы на въезд в Канаду, сообщает Sky Sports.

Юристы 32-летнего африканца подала срочное обжалование в федеральный суд Оттавы, но апелляция была отклонена, поэтому игрок не сможет принять участие в первом матче ганцев на ЧМ-2026 против Панамы.

В июле 2025 года Партей был обвинен лондонской полицией в изнасиловании и сексуальном насилии. В сентябре стало известно, что он не признал себя виновным. В феврале 2026-го ему были предъявлены новые обвинения в изнасиловании, по которым он также отказался признать вину.

Гана в групповом турнире ЧМ-2026 сыграет с Панамой, Хорватией и Англией. Матчи с Англией и Хорватией «Черные звезды» проведут в США — в Фоксборо и Филадельфии.

Звезде сборной Ганы не дали визу в Канаду. Томас Партей пропустит старт чемпионата мира-2026.