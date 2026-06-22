Новая Зеландия — Египет: прямая трансляция матча ЧМ по футболу

Сборные Новой Зеландии и Египта сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 21 на 22 июня. Игра состоится на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.