Турция — США: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Сборные Турции и США сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.