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Турция — США: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Турции и США сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

26 июн 05:00 Турция — США _:_

Следить за ключевыми событиями встречи Турция — США можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Турции не смогла набрать ни одного очка на ЧМ и занимает последнее место в группе D, команда США с 6 очками идет на первой строчке в квартете.

football | 4 — 2768.