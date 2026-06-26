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Парагвай — Австралия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Матч пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США).

Источник: Спорт-Экспресс

Сборные Парагвая и Австралии сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Матч пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Парагвай — Австралия можно в матч-центре на нашем сайте.

26 июн 05:00 Парагвай — Австралия _:_

Сборная Парагвая набрала три очка и занимает третье место в группе D, команда Австралии с тремя очками располагается на второй строчке в квартете.

football | 4 — 2768.

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