Парагвай — Австралия: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Сборные Парагвая и Австралии сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 25 на 26 июня. Матч пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 05.00 по московскому времени.