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2 июля, источник: TeamRussia.pro

В гребном слаломе — снова подиум

В Кракове завершился второй этап Кубка мира по гребному слалому. Россияне оказались лучшими в экстремальном спуске на байдарках.

В соревнованиях мужчин байдарок-одиночек выше всех из россиян забрался Максим Шабанов, занявший 24-ое место.

В состязаниях у женщин на каноэ лучшей из наших стала Полина Мухгалеева, оказавшаяся на 19-ой позиции.

Победительницей этапа в этом виде соревнований в очередной раз стала австралийка Джессика Фокс. Второе место заняла Нурия Вилларубла из Испании, третьей стала бразильянка Ана Сатила.

У мужчин тройка лидеров выглядит так: первым стал Джозеф Кларк из Великобритании, вторым — Петер Каузер из Словении, а третьим — чех Иржи Прскавец.

А вот в экстремальных спусках на байдарках нашим спортсменам не было равных. Первое место у женщин — за Полиной Мухгалеевой, а у мужчин первым стал Никита Губенко.

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