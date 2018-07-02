В гребном слаломе — снова подиум
В Кракове завершился второй этап Кубка мира по гребному слалому. Россияне оказались лучшими в экстремальном спуске на байдарках.
В Кракове завершился второй этап Кубка мира по гребному слалому. Россияне оказались лучшими в экстремальном спуске на байдарках.
В соревнованиях мужчин
В состязаниях у женщин на каноэ лучшей из наших стала Полина Мухгалеева, оказавшаяся на 19-ой позиции.
Победительницей этапа в этом виде соревнований в очередной раз стала австралийка Джессика Фокс. Второе место заняла Нурия Вилларубла из Испании, третьей стала бразильянка Ана Сатила.
У мужчин тройка лидеров выглядит так: первым стал Джозеф Кларк из Великобритании, вторым — Петер Каузер из Словении, а третьим — чех Иржи Прскавец.
А вот в экстремальных спусках на байдарках нашим спортсменам не было равных. Первое место у женщин — за Полиной Мухгалеевой, а у мужчин первым стал Никита Губенко.