В гребном слаломе — снова подиум

В соревнованиях мужчин байдарок-одиночек выше всех из россиян забрался Максим Шабанов, занявший 24-ое место.

В состязаниях у женщин на каноэ лучшей из наших стала Полина Мухгалеева, оказавшаяся на 19-ой позиции.

Победительницей этапа в этом виде соревнований в очередной раз стала австралийка Джессика Фокс. Второе место заняла Нурия Вилларубла из Испании, третьей стала бразильянка Ана Сатила.

У мужчин тройка лидеров выглядит так: первым стал Джозеф Кларк из Великобритании, вторым — Петер Каузер из Словении, а третьим — чех Иржи Прскавец.