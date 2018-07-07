Экстремальный тагильчанин Никита Губенко

Для Никиты это не просто первая победа, но и первый крупный успех на взрослых мировых турнирах. До этого он становился чемпионом России 2017 года в мужской байдарке и участвовал в чемпионатах мира, Европы и Кубке мира, но настолько ярких результатов не показывал.

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Ему 24 года, из которых 13 он занимается гребным слаломом. Выбор профессии был для него очевиден. Дедушка и бабушка, Владимир и Татьяна Кайгородовы, — первопроходцы гребного слалома в Нижнем Тагиле, родном городе Губенко. Родители тоже занимались гребным слаломом: папа Никиты стал первым тагильчанином — мастером спорта по гребному слалому. Сам Никита тренировался в школе «Полюс».

После победы в квалификации класса «Экстрим» на одноместном каяке для экстремального сплава по бурной воде Губенко задумался о развитии именно в этом направлении. Категория «Экстрим» — новая для соревнований. Её включили лишь в нынешнем сезоне. Подготовили Никиту Губенко тренеры Ольга Гвоздева и Анатолий Касимов.

В интервью Team Russia спортсмен говорит, что всегда считал своим основным классом байдарки-одиночки и надеется на успех не только в «Экстриме», но и здесь.

— Очень много факторов, влияющих на успех, а в К1М их ещё больше, поэтому нужно постоянно искать возможности, чтобы быть лучше и прогрессировать, реально оценивать сегодняшние проблемы и двигаться в сторону их исправления. Думаю, мне нужно больше индивидуальной подготовки. Никита Губенко, член сборной команды России по гребному слалому

Кроме Никиты, в соревнованиях примут участие ещё 10 наших спортсменов: Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов, Николай Шклярук, Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова, Светлана Третьякова, Павел Эйгель, Максим Шабанов, Екатерина Перова, Марта Харитонова.

— Неделя до третьего этапа оказалась немного скомкана из-за нехватки воды, что повело за собой урезание тренировочного времени в канале с 60 минут до 45 и отмене свободных тренировок. Никита Губенко, член сборной команды России по гребному слалому