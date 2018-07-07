Экстремальный тагильчанин Никита Губенко
Team Russia продолжает следить за этапами Кубка мира по гребному слалому. В субботу и воскресенье вы сможете увидеть прямую трансляцию из Германии. 7 июля пройдут соревнования в следующих категориях:
Team Russia продолжает следить за этапами Кубка мира по гребному слалому. В субботу и воскресенье вы сможете увидеть прямую трансляцию из Германии. 7 июля пройдут соревнования в следующих категориях:
Для Никиты это не просто первая победа, но и первый крупный успех на взрослых мировых турнирах. До этого он становился чемпионом России 2017 года в мужской байдарке и участвовал в чемпионатах мира, Европы и Кубке мира, но настолько ярких результатов не показывал.
Ему 24 года, из которых 13 он занимается гребным слаломом. Выбор профессии был для него очевиден. Дедушка и бабушка, Владимир и Татьяна Кайгородовы, — первопроходцы гребного слалома в Нижнем Тагиле, родном городе Губенко. Родители тоже занимались гребным слаломом: папа Никиты стал первым тагильчанином — мастером спорта по гребному слалому. Сам Никита тренировался в школе «Полюс».
После победы в квалификации класса «Экстрим» на одноместном каяке для экстремального сплава по бурной воде Губенко задумался о развитии именно в этом направлении. Категория «Экстрим» — новая для соревнований. Её включили лишь в нынешнем сезоне. Подготовили Никиту Губенко тренеры Ольга Гвоздева и Анатолий Касимов.
В интервью Team Russia спортсмен говорит, что всегда считал своим основным классом
— Очень много факторов, влияющих на успех, а в К1М их ещё больше, поэтому нужно постоянно искать возможности, чтобы быть лучше и прогрессировать, реально оценивать сегодняшние проблемы и двигаться в сторону их исправления. Думаю, мне нужно больше индивидуальной подготовки.
Кроме Никиты, в соревнованиях примут участие ещё 10 наших спортсменов: Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов, Николай Шклярук, Полина Мухгалеева, Зульфия Сабитова, Светлана Третьякова, Павел Эйгель, Максим Шабанов, Екатерина Перова, Марта Харитонова.
— Неделя до третьего этапа оказалась немного скомкана
из-занехватки воды, что повело за собой урезание тренировочного времени в канале с 60 минут до 45 и отмене свободных тренировок.
Надеемся, это не помешает нашим спортсменам снова показать отличный результат.