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9 июля, источник: TeamRussia.pro

Гребной слалом — снова золото и бронза у наших

В немецком Аугсбурге завершился третий этап Кубка мира по гребному слалому.

Воскресный день включал в себя соревнования среди байдарок-одиночек у мужчин, каноэ-одиночек у женщин и в экстремальном спуске на байдарках.

И если в байдарках-одиночках лучший из россиян Павел Эйгель занял лишь 20-ое место, а у женщин в каноэ-одиночках Полина Мухгалеева стала 11-ой, то в экстремальном виде спорта наши с призовыми местами. Среди мужчин лучшим оказался Павел Эйгель, а у женщин Полина Мухгалеева показала третий результат.

В интервью нашему порталу Полина сказала, что ждёт от этого этапа только самого лучшего: «Ожидания самые положительные. Верю что могу показать достойную борьбу. В Аугсбурге будет сложнее, канал узкий и борьба будет более жёсткая».

Полина рассказала, чего не хватает ей для побед в других дисциплинах: «Не хватает эмоциональной и психологической лёгкости. Потому что каяк-кросс — это больше для поднятия адреналина, это не требует такой нагрузки психологической и такой ответственности как основной класс С-1».

Полина родилась и живёт в Красноярске, в свои 26 лет уже многократная чемпионка России. А ведь в детстве она уходила на какое-то время в другой вид спорта — триатлон. В одном из интервью Полина рассказала, как в 11 лет перевернулась во время тренировки: «Стало страшно, ушла в триатлон. Семь месяцев позанималась триатлоном, что дало мне хорошую физическую базу, и опять вернулась в слалом. Это очень зрелищный вид спорта. Ты сидишь в маленьком каяке, вокруг бушует стихия — это сильный выброс адреналина, и всегда интересно, справишься ты с этим или нет».

Команда Team Russia верит, что справится. Желаем успехов всем нашим спортсменам.

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