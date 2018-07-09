Гребной слалом — снова золото и бронза у наших
В немецком Аугсбурге завершился третий этап Кубка мира по гребному слалому.
В немецком Аугсбурге завершился третий этап Кубка мира по гребному слалому.
Воскресный день включал в себя соревнования среди
И если в
В интервью нашему порталу Полина сказала, что ждёт от этого этапа только самого лучшего: «Ожидания самые положительные. Верю что могу показать достойную борьбу. В Аугсбурге будет сложнее, канал узкий и борьба будет более жёсткая».
Полина рассказала, чего не хватает ей для побед в других дисциплинах: «Не хватает эмоциональной и психологической лёгкости. Потому что
Полина родилась и живёт в Красноярске, в свои 26 лет уже многократная чемпионка России. А ведь в детстве она уходила на
Команда Team Russia верит, что справится. Желаем успехов всем нашим спортсменам.