Червов, Шамшурин, Панченко, Курач — победители ЧР по гребле на байдарках и каноэ
В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
В Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ.
В заключительный день соревнований определились призёры в четырёх дисциплинах.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат России. Москва
Мужчины.
1. Николай Червов
2. Олег Синявин
3. Сергей Бахорин.
1. Кирилл Шамшурин
2. Олег Шуринкин
3. Леонид Тильш.
Женщины.
1. Анастасия Панченко
2. Елена Миронченко
3. Варвара Баранова.
1. Ксения Курач
2. Мария Казакова
3. Лариса Аракчеева.