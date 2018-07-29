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15:01 (мск), источник: ТАСС

Юношеская сборная России завоевала золото в каноэ-четверке на чемпионате мира

ТАСС, 29 июля. Юношеская сборная России завоевала золото в каноэ-четверке на чемпионате мира, который завершился в болгарском Пловдиве.

Золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров одержали Артем Пискун, Михаил Егоров, Кирилл Романов и Сергей Немов.

Медали также завоевали российские байдарочницы Виктория Крупнова и Анастасия Долгова, которые стали вторыми на дистанции 500 метров. Бронзовые медали выиграли Дмитрий Моргунов, Артем Коровин, Дмитрий Иваник и Данил Ветров, которые финишировали третьими в соревнованиях байдарок- четверок на дистанции 500 метров.

Российская команда до 23 лет также завоевала серебряные медали среди байдарок-четверок на дистанции 500 метров. В состав команды входили Владислав Блинцов, Олег Гусев, Олег Синявин и Артем Кузахметов.

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