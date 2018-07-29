Юношеская сборная России завоевала золото в каноэ-четверке на чемпионате мира

Золотые медали в соревнованиях четверок на дистанции 500 метров одержали Артем Пискун, Михаил Егоров, Кирилл Романов и Сергей Немов.

Медали также завоевали российские байдарочницы Виктория Крупнова и Анастасия Долгова, которые стали вторыми на дистанции 500 метров. Бронзовые медали выиграли Дмитрий Моргунов, Артем Коровин, Дмитрий Иваник и Данил Ветров, которые финишировали третьими в соревнованиях байдарок- четверок на дистанции 500 метров.