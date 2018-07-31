Белорусы завоевали 13 наград на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

В активе белорусов 4 золотые медали: в соревнованиях среди юниоров на дистанции 1000 м первым стал экипаж байдарки-двойки Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов. Также на высшую ступень пьедестала почета поднялся каноист Денис Потапенко (каноэ-одиночка; 1000 м). В соревнованиях среди молодежи до 23 лет экипаж каноэ-двойки в составе Ольги Климовой и Надежды Макарченко был лучшим на дистанциях 200 и 500 м. Кроме того, белорусские гребцы стали обладателями трех серебряных и шести бронзовых наград.