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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы завоевали 13 наград на молодежном ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 13 наград на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, проходившем в болгарском Пловдиве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В активе белорусов 4 золотые медали: в соревнованиях среди юниоров на дистанции 1000 м первым стал экипаж байдарки-двойки Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов. Также на высшую ступень пьедестала почета поднялся каноист Денис Потапенко (каноэ-одиночка; 1000 м). В соревнованиях среди молодежи до 23 лет экипаж каноэ-двойки в составе Ольги Климовой и Надежды Макарченко был лучшим на дистанциях 200 и 500 м. Кроме того, белорусские гребцы стали обладателями трех серебряных и шести бронзовых наград.

В общекомандном медальном зачете сборная Беларуси заняла 4-е место. Первая позиция у команды Венгрии — 16 наград (10 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые). На второй строчке итогового протокола расположились представители Канады — 6 (5, 0, 1), на третьем месте Германия — 14 (4, 5, 5). В соревнованиях приняли участие сильнейшие молодые гребцы из 67 стран мира.

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