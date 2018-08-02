Российский экипаж женской четверки без рулевого вышел в финал ЧЕ по гребному спорту

Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Мольде
Футбол. Еврокубки
18:30
АЕК Л
Дандолк
Футбол. Еврокубки
18:30
Тренчин
Гурник З
Футбол. Еврокубки
19:00
Валлетта
Зриньски
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
19:00
Тракай
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Мн
ДАК
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Хеккен
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:30
Лиллестрем
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
20:00
Линколн
ТНС
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:00
Адмира Ваккер
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
20:00
Прогрес
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Юргорден
Футбол. Еврокубки
20:15
Атромитос А
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:30
Слован Бр
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Вииторул
Футбол. Еврокубки
21:00
Астерас
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Аталанта
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:30
Домжале
Уфа
Футбол. Еврокубки
21:45
Дрита
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:45
Ла Фиорита
Спартак Ю
Футбол. Еврокубки
21:45
АЗ
Кайрат
Футбол. Еврокубки
21:45
Бернли
Абердин
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Осиек
Футбол. Еврокубки
21:45
Бордо
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Санкт-Галлен
Футбол. Еврокубки
21:45
Лех
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
22:00
Крусейдерс
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Раднички Н
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Ягеллония
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Хапоэль Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
ФК Санта-Колома
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
17:03 (мск), источник: ТАСС

Российский экипаж женской четверки без рулевого вышел в финал ЧЕ по гребному спорту

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 августа. /ТАСС/. Российский экипаж женской четверки без рулевого в составе Екатерины Потаповой, Анастасии Тихановой, Екатерины Севастьяновой и Елены Орябинской занял первое место в своем предварительном заплыве и вышел в финал чемпионата Европы по гребному спорту, который стартовал 2 августа в Глазго.

Финал в женских четверках без рулевого состоится 4 августа. Соревнования по гребному спорту будут проходить до 5 августа на канале в Стратклайдском парке Глазго. Будет разыграно 18 комплектов наград. Российские гребцы принимают участие в розыгрыше медалей в десяти дисциплинах (семи мужских и трех женских).

Мужская двойка без рулевого (Александр Страдаев, Григорий Шулепов), занявшая в предварительном заезде четвертое место, затем в дополнительном стала первой и пробилась в полуфинал. Одиночник Владислав Рябцев стал вторым в предварительном заезде и также вышел в полуфинал.

В других предварительных заплывах россияне показали следующие результаты: женская четверка парная (Василиса Степанова, Ольга Халалеева, Юлия Волгина, Елена Захватова) — 5-е место; мужская четверка парная (Артём Косов, Александр Вязовкин, Николай Пименов, Павел Сорин) — 3-е место; женская одиночка легкого веса (Анастасия Лебедева) — 5-е место; мужская одиночка легкого веса (Юрий Щёлоков) — 4-е место; мужская двойка парная (Антон Куранов, Назар Лифшиц) — 6-е место; мужская восьмерка с рулевым (Иван Баландин, Александр Чаукин, Семён Яганов, Роман Ломачёв, Максим Голубев, Даниил Баранов, Юрий Пшеничников, Даниил Андриенко, Павел Сафонкин) — 3-е место. Все эти экипажи теперь попытаются пробиться в финал через дополнительные заезды.

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине и включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа), а также — легкой атлетике (Берлин, 7—12 августа).

 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в российский клуб
С кем сыграет «Спартак»: Луческу-младший и экс-форвард Черчесова
Смолов признался, что был за рулём BMW M5, попавшего в ДТП
Боксер Усик объяснил, почему ему не нужно звание Героя Украины
История российского юниора, который уже играет в «ПСЖ»
СМИ: «Андерлехт» принял предложение «Локо» по шведскому игроку
Два капитана и сто улыбок. В «Зените» все хорошо
Глупость или расчет? Биатлонистки РФ будут выступать за Украину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка