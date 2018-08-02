Российский экипаж женской четверки без рулевого вышел в финал ЧЕ по гребному спорту

Финал в женских четверках без рулевого состоится 4 августа. Соревнования по гребному спорту будут проходить до 5 августа на канале в Стратклайдском парке Глазго. Будет разыграно 18 комплектов наград. Российские гребцы принимают участие в розыгрыше медалей в десяти дисциплинах (семи мужских и трех женских).

Мужская двойка без рулевого (Александр Страдаев, Григорий Шулепов), занявшая в предварительном заезде четвертое место, затем в дополнительном стала первой и пробилась в полуфинал. Одиночник Владислав Рябцев стал вторым в предварительном заезде и также вышел в полуфинал.

В других предварительных заплывах россияне показали следующие результаты: женская четверка парная (Василиса Степанова, Ольга Халалеева, Юлия Волгина, Елена Захватова) — 5-е место; мужская четверка парная (Артём Косов, Александр Вязовкин, Николай Пименов, Павел Сорин) — 3-е место; женская одиночка легкого веса (Анастасия Лебедева) — 5-е место; мужская одиночка легкого веса (Юрий Щёлоков) — 4-е место; мужская двойка парная (Антон Куранов, Назар Лифшиц) — 6-е место; мужская восьмерка с рулевым (Иван Баландин, Александр Чаукин, Семён Яганов, Роман Ломачёв, Максим Голубев, Даниил Баранов, Юрий Пшеничников, Даниил Андриенко, Павел Сафонкин) — 3-е место. Все эти экипажи теперь попытаются пробиться в финал через дополнительные заезды.