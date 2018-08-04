Российский экипаж женской четверки завоевал золото на ЧЕ по академической гребле

Россиянки показали время 6 минут 39,97 секунды. Второе место заняла сборная Румынии (6.41,87). Третьими стали польки (6.42,58).
Эта победа стала первой для сборной России на турнире. Первенство по гребле проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта, на котором сборная России выиграла пять золотых медалей. Ранее победили Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), мужская эстафетная четверка (плавание, 4×100 вольным стилем), Светлана Колесниченко и Варвара Субботина (синхронное плавание, техническая программа дуэтов), Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (синхронное плавание, техническая программа смешанных дуэтов).
Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа), велотреку (Глазго, 2—7 августа), велошоссе (Глазго, 5—12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа), гольфу (Глазго, 7—12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа), академической гребле (Глазго, 2—5 августа), триатлону (Глазго, 9—11 августа) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа).