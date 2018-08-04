Российский экипаж женской четверки завоевал золото на ЧЕ по академической гребле

Эта победа стала первой для сборной России на турнире. Первенство по гребле проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта, на котором сборная России выиграла пять золотых медалей. Ранее победили Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велотрек, командный спринт), мужская эстафетная четверка (плавание, 4×100 вольным стилем), Светлана Колесниченко и Варвара Субботина (синхронное плавание, техническая программа дуэтов), Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (синхронное плавание, техническая программа смешанных дуэтов).

Первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Он включает в себя континентальные первенства по плаванию (Глазго, 3—9 августа ), прыжкам в воду (Эдинбург, 6—12 августа ), синхронному плаванию (Глазго, 3—7 августа ), плаванию на открытой воде (Глазго, 8—12 августа ), велотреку (Глазго, 2—7 августа ), велошоссе (Глазго, 5—12 августа ), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), велоспорту-БМХ (Глазго, 10—11 августа ), гольфу (Глазго, 7—12 августа ), спортивной гимнастике (Глазго, 2—12 августа ), академической гребле (Глазго, 2—5 августа ), триатлону (Глазго, 9—11 августа ) и легкой атлетике (Берлин, 6—12 августа ).