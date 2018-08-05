Белоруска Елена Фурман завоевала золото на ЧЕ по академической гребле

На гребном канале в Глазго (Шотландия) белоруска сумела преодолеть дистанцию за 7 мин. 41,600 сек.
Второе место на континентальном первенстве заняла Лаура Тарантола из Франции — 7 мин. 45,940 сек. Бронзовой призеркой стала итальянка Клара Гуэрра — 7 мин. 47,410 сек.
Для Елены Фурман текущий сезон складывается успешно. Она финишировала первой на этапах Кубка мира в Белграде и заняла второе место в австрийском Линце.
Золотая награда Елены Фурман для сборной Беларуси по академической гребле стала единственной на чемпионате Европы в Глазго. Команда разделила 8−11 общекомандные места с гребцами Германии, Хорватии и России. Первое место заняла сборная Румынии — 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.