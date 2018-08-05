Белоруска Елена Фурман завоевала золото на ЧЕ по академической гребле

На гребном канале в Глазго (Шотландия) белоруска сумела преодолеть дистанцию за 7 мин. 41,600 сек.

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Второе место на континентальном первенстве заняла Лаура Тарантола из Франции — 7 мин. 45,940 сек. Бронзовой призеркой стала итальянка Клара Гуэрра — 7 мин. 47,410 сек.

Для Елены Фурман текущий сезон складывается успешно. Она финишировала первой на этапах Кубка мира в Белграде и заняла второе место в австрийском Линце.