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13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские атлеты завоевали 22 награды на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ среди студентов

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали 22 награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов, который завершился в венгерском Сольноке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре физического воспитания и спорта учащихся и студентов (РЦФВС).

В активе наших гребцов шесть золотых медалей. В каноэ-двойке дважды на высшую ступень пьедестала почета поднимались Наталья Труханович и Ирина Вихрук, победившие на дистанциях 500 и 200 м.

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У мужчин в каноэ чемпионом мира среди студентов в решающем заезде на 200 м стал Никита Мергурьев, на этой же дистанции первой финиш пересекла четверка в составе Руслана Сазановца, Максима Крысько, Дениса Потапенко, Григория Майсюка. В спринте на 200 м в байдарке победил Иван Цуранов, а также квартет на дистанции 1000 м Алексей Мисюченко, Кирилл Никитин, Иван Куприенко и Илья Федоренко.

В копилке команды также семь серебряных и девять бронзовых наград. В медальном зачете на мировом форуме среди студентов Беларусь заняла второе место, уступив лишь Венгрии, у которой 11 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые награды.

Следующий чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов в 2020 году пройдет на гребном канале в Заславле. В 2014 году мировой форум также проходил в Беларуси, тогда белорусские гребцы завоевали 20 медалей. В чемпионатах мира по гребле на байдарках и каноэ Беларусь принимает участие с 2008 года.

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