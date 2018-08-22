Штыль и Ромасенко стартуют на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Российская сборная завоевала три золотые медали на прошедшем в июне в Сербии чемпионате Европы, уступив в неофициальном зачете командам Венгрии и Германии. Победителями соревнований в Нише стали чемпионы мира, каноисты Александр Коваленко и Иван Штыль (200 м), а также каноэ-четверка на дистанции 500 м в составе Павла Петрова, Виктора Мелантьева, Михаила Павлова и все того же Штыля. Еще одну победу одержала сильнейшая российская каноистка Олеся Ромасенко, выиграв золото на олимпийской дистанции 200 м.

Чемпионы Европы стартуют и в Монтеморе-у-Велью, при этом 14-кратный победитель чемпионатов мира и бронзовый призер Олимпиады 2012 года Иван Штыль выступит и на одиночке (200 м), где на европейском первенстве в Нише он уступил лишь грузину Зазе Надирадзе. В соревнованиях на каноэ также заявлены Михаил Павлов (500 м) и Кирилл Шамшурин (1000 и 5000 м), Мелантьев и Владислав Чеботарь (500 м), Шамшурин и Илья Первухин (1000 м). У женщин выступят Ксения Курач (500 и 5000 м), Курач и Олеся Никифорова (200 м), Ирина Андреева и Ромасенко (500 м).

Постригай и Дьяченко выступят в разных экипажах.

В классе байдарок в Нише олимпийский чемпион Юрий Постригай и Василий Погребан стали третьими на дистанции 500 м. В Португалии, помимо них, выступят Евгений Луканцов (200 м), бронзовый призер Игр 2016 года Роман Аношкин (500 и 1000 м), Николай Червов (5000 м), Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (200 м), Артем Кузахметов и Владислав Блинцов (500 м), Алексей Востриков и Игорь Калашников (1000 м), Максим Спесивцев, Олег Синявин, Владислав Литовка, Олег Жестков (1000 м). Победившие на Играх в Лондоне на дистанции 200 м Постригай и Дьяченко продолжают выступать в разных экипажах.

У женщин Наталья Подольская и Вера Собетова на чемпионате Европы стали вторыми на дистанции 200 м, тогда как четверка в составе Киры Степановой, Собетовой, Светланы Черниговской и Анастасии Панченко выиграла бронзу на олимпийской дистанции 500 м. Эти экипажи выступят и в Португалии, где стартуют также Елена Анюшина (200 и 500 м), Панченко (1000 и 5000 м), Степанова и Черниговская (500 и 1000 м).

Чемпионат мира пройдет на гребном канале города Монтомер-у-Велью, расположенном в центральной части Португалии близ Коимбры. Соревнования пройдут в течение пяти дней, в эти же дни здесь состоится и чемпионат мира по параканоэ.