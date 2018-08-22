Штыль и Ромасенко стартуют на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
ТАСС, 22 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в среду в португальском городе
ТАСС, 22 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ стартует в среду в португальском городе
Российская сборная завоевала три золотые медали на прошедшем в июне в Сербии чемпионате Европы, уступив в неофициальном зачете командам Венгрии и Германии. Победителями соревнований в Нише стали чемпионы мира, каноисты Александр Коваленко и Иван Штыль (200 м), а также
Чемпионы Европы стартуют и в
В классе байдарок в Нише олимпийский чемпион Юрий Постригай и Василий Погребан стали третьими на дистанции 500 м. В Португалии, помимо них, выступят Евгений Луканцов (200 м), бронзовый призер Игр 2016 года Роман Аношкин (500 и 1000 м), Николай Червов (5000 м), Кирилл Ляпунов и Александр Дьяченко (200 м), Артем Кузахметов и Владислав Блинцов (500 м), Алексей Востриков и Игорь Калашников (1000 м), Максим Спесивцев, Олег Синявин, Владислав Литовка, Олег Жестков (1000 м). Победившие на Играх в Лондоне на дистанции 200 м Постригай и Дьяченко продолжают выступать в разных экипажах.
У женщин Наталья Подольская и Вера Собетова на чемпионате Европы стали вторыми на дистанции 200 м, тогда как четверка в составе Киры Степановой, Собетовой, Светланы Черниговской и Анастасии Панченко выиграла бронзу на олимпийской дистанции 500 м. Эти экипажи выступят и в Португалии, где стартуют также Елена Анюшина (200 и 500 м), Панченко (1000 и 5000 м), Степанова и Черниговская (500 и 1000 м).
Чемпионат мира пройдет на гребном канале города
Год назад на чемпионате мира по байдаркам и каноэ в чешском Рачице золотые медали сборной России принесли на неолимпийских дистанциях экипажи с Иваном Штылем в составе, который победил на дистанции 200 м с Александром Коваленко и на 500 м — с Виктором Мелантьевым. Лучше других выступили гребцы из Германии (шесть золотых наград) и Венгрии (пять), которые будут фаворитами на предстоящем турнире.