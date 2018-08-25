Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзу на ЧМ в гребле на байдарках и каноэ в Португалии

Один из лидеров нашей команды в байдарке-одиночке на 500 м на 1,47 сек. отстала на финише от победительницы Дануты Козак из Венгрии — 1 мин. 47, 254 сек. Второе место заняла Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии — + 0,738 сек.

Для Ольги Худенко дистанция в 500 м в байдарке-одиночке профильная. В постолимпийском сезоне на чемпионате мира в Рачице (Чехия) в 2017 году белоруска победила именно на этой дистанции.