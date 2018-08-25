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14:56 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзу на ЧМ в гребле на байдарках и каноэ в Португалии

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в гребле на байдарках и каноэ в Монтемор-у-Велью (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров нашей команды в байдарке-одиночке на 500 м на 1,47 сек. отстала на финише от победительницы Дануты Козак из Венгрии — 1 мин. 47, 254 сек. Второе место заняла Лиза Кэррингтон из Новой Зеландии — + 0,738 сек.

Для Ольги Худенко дистанция в 500 м в байдарке-одиночке профильная. В постолимпийском сезоне на чемпионате мира в Рачице (Чехия) в 2017 году белоруска победила именно на этой дистанции.

Для белорусской сборной медаль Ольги Худенко третья на чемпионате мира в Монтемор-у-Велью. Ранее в каноэ-двойке на 200 м Глеб Солодуха и Денис Махлай финишировали первыми, Елена Ноздрева стала второй в каноэ на 500 м.

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