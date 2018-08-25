Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзу на ЧМ в гребле на байдарках и каноэ в Португалии
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в гребле на байдарках и каноэ в
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Худенко завоевала бронзовую награду на чемпионате мира в гребле на байдарках и каноэ в
Один из лидеров нашей команды в
Для Ольги Худенко дистанция в 500 м в
Для белорусской сборной медаль Ольги Худенко третья на чемпионате мира в