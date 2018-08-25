Сборная России завоевала золото на ЧМ в каноэ-четверке

Россияне Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль завоевали золото в каноэ-четверке на дистанции 500 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью.