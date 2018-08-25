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21:42 (мск), источник: TeamRussia.pro

Сборная России завоевала золото на ЧМ в каноэ-четверке

Россияне Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль завоевали золото в каноэ-четверке на дистанции 500 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью.

Источник: РИА "Новости"

Наши гребцы показали результат 1. 35,606. Серебряную медаль завоевали спортсмены из Украины (1.36,726), бронза — у итальянцев (1.37,196).

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Еще одна россиянка Олеся Ромасенко завоевала серебро в каноэ-одиночке на дистанции 200 м (46,242). Победу одержала канадка Лоренс Винсент-Лапойнт (45,467), третье место разделили полячка Дорота Боровская и Елена Ноздрева из Белоруссии (46,812).

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира

Мужчины. Каноэ-четверка. 500 м. 1. РОССИЯ (ПЕТРОВ, МЕЛАНТЬЕВ, ПАВЛОВ, ШТЫЛЬ) — 1.35,606. 2. Украина — 1.36,726. 3. Италия — 1.37,196. Байдарка-двойка. 200 м. 1. Балашка / Биркаш (Венгрия) — 31,873. 2. Кравиотто / Торо (Испания) — 32,133. 3. Груич / Новакович (Сербия) — 32,156. 4. ЛЯПУНОВ / ДЬЯЧЕНКО — 32,233. Байдарка-четверка. 1000 м. 1. Германия — 2.57,947. 2. Словакия — 2.58,914. 3. Испания — 2.59,341. 4. РОССИЯ (ЛИТОВКА, СИНЯВИН, СПЕСИВЦЕВ, ЖЕСТКОВ) — 2.59,981. Женщины. Байдарка-двойка. 200 м. 1. Вебер / Дитце (Германия) — 37,157. 2. Имри / Фишер (Новая Зеландия) — 37,197. 3. Кичасова-Скорик / Горлова (Украина) — 37,294… 6. ПОДОЛЬСКАЯ / СОБЕТОВА — 37,631. Байдарка-двойка. 500 м. 1. Караш / Козак (Венгрия) — 1.43,065. 2. Каррингтон / Риан (Новая Зеландия) — 1.43,088. 3. Фритц / Кригерштайн (Германия) — 1.45,589… 12. СТЕПАНОВА / ЧЕРНИГОВСКАЯ — 1.46,980.

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