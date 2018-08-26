Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золото на ЧМ по гребле на байдаках и каноэ
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золотую медаль на дистанции 200 м в
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золотую медаль на дистанции 200 м в
Белорусский дуэт уверенно провел решающий спринтерский заезд, показав результат — 45,234 сек. Второе место заняли Сильвия Щербинска и Дорота Боровска из Польши — +0,924 сек. Бронзовым призером стали россиянки Ксения Курач и Олеся Никифорова — +1,434 сек.
Для Елены Ноздревой это уже третья медаль на чемпионате мира в Португалии. Ранее она стала серебряным призером в
В активе белорусской команды это вторая золотая награда на турнире. Глеб Солодуха и Денис Махлай по итогам выступления на 200 м в каноэ 25 августа поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета.