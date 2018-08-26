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15:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский каноист Артем Козырь стал трехкратным чемпионом мира

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Козырь победил на дистанции 200 м в каноэ-одиночке и стал трехкратным чемпионом мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

В финале на мировом форуме гребцов в португальском Монтемор-у-Велью в финишном створе Артем Козырь. Результат нашего соотечественника — 39,801 сек. Он опередил опытного российского каноиста Ивана Штыля, который занял второе место, и Генрикаса Жустаутаса из Литвы. После финиша белорус отметил, что счастлив вновь подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.

Артем Козырь защитил титул чемпиона мира в каноэ на дистанции 200 м. Впервые он стал обладателем золотой награды в этой дисциплине в 2015 году в Милане. В 2016-м он не смог выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации мужской сборной, однако уже в 2017-м в чешской Рачице белорус завоевал вторую золотую медаль в каноэ-одиночке на 200 м.

Всего в копилке белорусской сборной на мировом форуме в Португалии стало 6 наград, три из которых золотые.

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