Белорусский каноист Артем Козырь стал трехкратным чемпионом мира
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Козырь победил на дистанции 200 м в
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Артем Козырь победил на дистанции 200 м в
В финале на мировом форуме гребцов в португальском
Артем Козырь защитил титул чемпиона мира в каноэ на дистанции 200 м. Впервые он стал обладателем золотой награды в этой дисциплине в 2015 году в Милане. В 2016-м он не смог выступить на Олимпиаде в
Всего в копилке белорусской сборной на мировом форуме в Португалии стало 6 наград, три из которых золотые.