Белорусский каноист Артем Козырь стал трехкратным чемпионом мира

В финале на мировом форуме гребцов в португальском Монтемор-у-Велью в финишном створе Артем Козырь. Результат нашего соотечественника — 39,801 сек. Он опередил опытного российского каноиста Ивана Штыля, который занял второе место, и Генрикаса Жустаутаса из Литвы. После финиша белорус отметил, что счастлив вновь подняться на верхнюю ступень пьедестала почета.

Артем Козырь защитил титул чемпиона мира в каноэ на дистанции 200 м. Впервые он стал обладателем золотой награды в этой дисциплине в 2015 году в Милане. В 2016-м он не смог выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за дисквалификации мужской сборной, однако уже в 2017-м в чешской Рачице белорус завоевал вторую золотую медаль в каноэ-одиночке на 200 м.