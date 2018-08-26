Россияне Кузахметов и Блинцов стали чемпионами мира по гребле в байдарке-двойке на 500 м
ТАСС, 26 августа. Россияне Артем Кузахметов и Владислав Блинцов завоевали золото в
ТАСС, 26 августа. Россияне Артем Кузахметов и Владислав Блинцов завоевали золото в
Кузахметов и Блинцов показали результат 1 минута 30,666 секунды. Второе место заняли сербы Стефан Векич и Владимир Торубаров (1.30,953). Третьими стали литовцы Ричардас Некрёшюс и Андреюс Олийникс (1.31,449).
Иван Штыль выиграл серебро в заезде
Сборная России завоевала девять медалей на чемпионате мира. В активе российских гребцов три золота, два серебра и четыре бронзы. Турнир завершится в воскресенье.