Каноисты Мелантьев и Чеботарь завоевали серебро ЧМ в гребле на 500 м
Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь заняли второе место в заезде
Россияне Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь заняли второе место в заезде
Победу одержали бразильцы Эрлон Сильва и Исакиаш Дош Сантош. Бронзовые награды завоевали Арсен Сливинский и Михал Любнивский из Польши.
Ранее Мелантьев завоевал золото португальского чемпионата мира в составе российской четвёрки каноистов на дистанции 500 метров. Чеботарь в других дисциплинах не выступал.
Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира.
Мужчины.
1. Эрлон Сильва/Исакиаш Дош Сантош (Бразилия) — 1.40,043.
2. Виктор Мелантьев/Владислав Чеботарь (Россия) — 1.41,590.
3. Арсен Сливинский/Михал Любнивский (Польша) — 1.41,787.