Россиянин Шамшурин выиграл бронзу ЧМ по гребле в каноэ-одиночке на 5000 м
ТАСС, 26 августа. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в
ТАСС, 26 августа. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в
Спортсмен показал результат 24 минуты 9,504 секунды. Победу одержал немец Себастьян Брендель (23.40,857), вторым стал кубинец Фернандо Энрике (23.46,646).
Эта медаль стала для сборной России 11-й на чемпионате мира. В активе российских гребцов три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Турнир завершится в воскресенье.