Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-20
Томь0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Карпаты0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Заря Лг0
Десна1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Мариуполь0
Львов1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол0
Валенсия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир0
Сочи2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив М1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д3
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Парма0
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:30
Дженоа
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Болонья
Футбол. Зарубежный
21:30
Фиорентина
Кьево
Футбол. Зарубежный
21:30
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Факел2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо2
Монако1
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Мордовия1
Чертаново2
Футбол. Зарубежный
23:15
Жирона
Реал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд2
Кристал Пэлас1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Все события
Фоторепортажи
8Юрий Жирков. Карьера в фото
10Максименко сорвал рекорд. И раскрошил щит
19:06 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Шамшурин выиграл бронзу ЧМ по гребле в каноэ-одиночке на 5000 м

ТАСС, 26 августа. Россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 5000 м на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в португальском городе Монтемор-у-Велью.

Спортсмен показал результат 24 минуты 9,504 секунды. Победу одержал немец Себастьян Брендель (23.40,857), вторым стал кубинец Фернандо Энрике (23.46,646).

Эта медаль стала для сборной России 11-й на чемпионате мира. В активе российских гребцов три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Турнир завершится в воскресенье.

 Белорусский футболист прокомментировал слухи о сдаче матча "Зениту"
Россиянин, которому испанцы при жизни поставили памятник
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
Пропал интерес: когда Абрамович продаст «Челси»
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
«Локомотив» принимает «Анжи» в матче РПЛ (трансляция)
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь