Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа2
Эмполи0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрозиноне0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер1
Торино0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе1
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
23:15
Жирона
Реал
Футбол. Первый дивизион
20:00
Краснодар-21
Томь1
Футбол. Зарубежный
19:30
Карпаты1
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг0
Десна2
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь2
Львов2
Футбол. Зарубежный
19:15
Эспаньол2
Валенсия0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир0
Сочи3
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М2
Анжи1
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия Д4
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ1
Парма0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Факел2
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо2
Монако1
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм4
Бернли2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
17:30
Мордовия1
Чертаново2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Зенит2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
15:30
Уотфорд2
Кристал Пэлас1
Футбол. Первый дивизион
14:30
Зенит-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Тамбов3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург1
Краснодар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Сибирь1
Химки2
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск0
Луч0
Все события
Фоторепортажи
7Первая победа Эмери в «Арсенале» и другие события выходных
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
21:55 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские атлеты завоевали восемь наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали восемь наград на завершившемся чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В активе команды три золотые медали, которые принесли в копилку дуэт Глеб Солодуха и Денис Махлай на дистанции 200 м, Камила Бобр и Елена Ноздрева финишировали первыми в каноэ-двойке на 200 м. Поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета Артем Козырь, победив в третий раз подряд на мировых форумах в каноэ на 200 м.

Читайте также
Белоруски Камила Бобр и Елена Ноздрева завоевали золото на ЧМ по гребле на байдаках и каноэ

Серебряные награды завоевала в байдарке на 5000 м Марина Литвичнук, а также Елена Ноздрева в каноэ на 500 м. Бронзовые медали на счету Ольги Худенко, выступившей в байдарке на 500 м, Елены Ноздревой в каноэ на 200 м, собравшей полный комплект наград чемпионата. На третьей позиции финишировали в каноэ-двойке на 500 м Надежда Макарченко и Ольга Климова.

В медальном зачете сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ заняла четвертое место. Первое у команды Германии: семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали, вторые — венгры, на третьей позиции российские гребцы.

На предыдущем мировом форуме 2017 года в Рачице (Чехия) белорусская команда завоевала шесть медалей, в том числе две золотые в активе Ольги Худенко и Артема Козыря.

 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября
Семак вернулся в Уфу. За пятой победой в пяти турах
В матче «Ньюкасл» — «Челси» два гола забиты не по правилам
Жесть в сноуборде. РФ рискует остаться без лучших спортсменок
Смолов забил первый гол за «Локомотив», чемпион снова выиграл
«Оренбург» продолжает покорять РПЛ. «Краснодар» спас ничью
Сотникова отказалась выступать в новом сезоне. Это конец?
Гран-при Бельгии: Феттель победил, на старте — мощный завал
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь