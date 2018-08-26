Белорусские атлеты завоевали восемь наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Португалии
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали восемь наград на завершившемся чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали восемь наград на завершившемся чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в португальском
В активе команды три золотые медали, которые принесли в копилку дуэт Глеб Солодуха и Денис Махлай на дистанции 200 м, Камила Бобр и Елена Ноздрева финишировали первыми в
Серебряные награды завоевала в байдарке на 5000 м Марина Литвичнук, а также Елена Ноздрева в каноэ на 500 м. Бронзовые медали на счету Ольги Худенко, выступившей в байдарке на 500 м, Елены Ноздревой в каноэ на 200 м, собравшей полный комплект наград чемпионата. На третьей позиции финишировали в
В медальном зачете сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ заняла четвертое место. Первое у команды Германии: семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали, вторые — венгры, на третьей позиции российские гребцы.
На предыдущем мировом форуме 2017 года в Рачице (Чехия) белорусская команда завоевала шесть медалей, в том числе две золотые в активе Ольги Худенко и Артема Козыря.