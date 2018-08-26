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20:48 (мск), источник: ТАСС

Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

ТАСС, 26 августа. Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачете чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в португальском городе Монтемор-у-Велью.

В активе российских спортсменов 11 наград: три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Обладателями золотых медалей стали Ксения Курач (каноэ-одиночка, 500 м), Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль (каноэ-четверка, 500 м), Артем Кузахметов и Владислав Блинцов (байдарка-двойка, 500 м).

Серебряные медали на счету Олеси Ромасенко (каноэ- одиночка, 200 м), Ивана Штыля (каноэ-одиночка, 200 м), Виктора Мелантьева и Владислава Чеботаря (каноэ-двойка, 500 м). Бронзовые медали завоевывали Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (каноэ-двойка, 1000 м), Александр Коваленко и Иван Штыль (каноэ-двойка, 200 м), Ксения Курач и Олеся Никифорова (каноэ-двойка, 200 м), Кирилл Шамшурин (каноэ- одиночка, 5000 м) и Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 м).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Германии (семь золотых, четыре серебряных, две бронзовых), вторыми стали венгры (6−1−2).

На чемпионате мира 2017 года российская команда также стала третьей, завоевав шесть наград (2−2−2). В 2019 году чемпионат мира пройдет в венгерском Сегеде.

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