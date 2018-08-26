Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

В активе российских спортсменов 11 наград: три золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Обладателями золотых медалей стали Ксения Курач (каноэ-одиночка, 500 м), Павел Петров, Виктор Мелантьев, Михаил Павлов и Иван Штыль (каноэ-четверка, 500 м), Артем Кузахметов и Владислав Блинцов (байдарка-двойка, 500 м).

Серебряные медали на счету Олеси Ромасенко (каноэ- одиночка, 200 м), Ивана Штыля (каноэ-одиночка, 200 м), Виктора Мелантьева и Владислава Чеботаря (каноэ-двойка, 500 м). Бронзовые медали завоевывали Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (каноэ-двойка, 1000 м), Александр Коваленко и Иван Штыль (каноэ-двойка, 200 м), Ксения Курач и Олеся Никифорова (каноэ-двойка, 200 м), Кирилл Шамшурин (каноэ- одиночка, 5000 м) и Евгений Луканцов (байдарка-одиночка, 200 м).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Германии (семь золотых, четыре серебряных, две бронзовых), вторыми стали венгры (6−1−2).