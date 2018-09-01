Казахстан выиграл 13-е «золото» Азиады-2018
Казахстанка Инна Клинова принесла 13-е «золото» Азиатских игр 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Инна Клинова принесла 13-е «золото» Азиатских игр 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клинова смогла стать первой на дистанции 200 метров на байдарке, показав время 42,045 секунды.
Второй финишировала представительница Китая Ли Юэ — 42,507, а третьей стала японка Юка Оно — 43,092.
«Я рассчитывала на победу. Это настолько важные комплексные соревнования для страны, поэтому напряжение психологическое, конечно, чувствовалось. Не хотелось подвести всех. Я рада, что все так хорошо закончилось. Еще впереди «четверка», поэтому буду настраиваться на «четверку», — рассказала после победы Климова, слова которой приводит
Таким образом, Клинова стала двукратной победительницей Азиатских игр. Первое свое «золото» на этой дистанции она завоевала четыре года назад в Инчхоне.
Для сборной Казахстана эта медаль стала 65-й на Азиаде-2018. Помимо 13 золотых, в активе команды — 11 серебряных и 41 бронзовая награда. На данный момент Казахстан располагается на девятой строчке общекомандного медального зачета.