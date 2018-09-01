Казахстан выиграл 13-е «золото» Азиады-2018

Клинова смогла стать первой на дистанции 200 метров на байдарке, показав время 42,045 секунды.

Второй финишировала представительница Китая Ли Юэ — 42,507, а третьей стала японка Юка Оно — 43,092.

«Я рассчитывала на победу. Это настолько важные комплексные соревнования для страны, поэтому напряжение психологическое, конечно, чувствовалось. Не хотелось подвести всех. Я рада, что все так хорошо закончилось. Еще впереди «четверка», поэтому буду настраиваться на «четверку», — рассказала после победы Климова, слова которой приводит пресс-служба НОК РК.

Таким образом, Клинова стала двукратной победительницей Азиатских игр. Первое свое «золото» на этой дистанции она завоевала четыре года назад в Инчхоне.