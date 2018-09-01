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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл 13-е «золото» Азиады-2018

Казахстанка Инна Клинова принесла 13-е «золото» Азиатских игр 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клинова смогла стать первой на дистанции 200 метров на байдарке, показав время 42,045 секунды.

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Второй финишировала представительница Китая Ли Юэ — 42,507, а третьей стала японка Юка Оно — 43,092.

«Я рассчитывала на победу. Это настолько важные комплексные соревнования для страны, поэтому напряжение психологическое, конечно, чувствовалось. Не хотелось подвести всех. Я рада, что все так хорошо закончилось. Еще впереди «четверка», поэтому буду настраиваться на «четверку», — рассказала после победы Климова, слова которой приводит пресс-служба НОК РК.

Таким образом, Клинова стала двукратной победительницей Азиатских игр. Первое свое «золото» на этой дистанции она завоевала четыре года назад в Инчхоне.

Для сборной Казахстана эта медаль стала 65-й на Азиаде-2018. Помимо 13 золотых, в активе команды — 11 серебряных и 41 бронзовая награда. На данный момент Казахстан располагается на девятой строчке общекомандного медального зачета.

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