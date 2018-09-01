Казахстан завоевал 66-ю медаль на Азиаде-2018
Казахстанский гребец Сергей Токарницкий завоевал серебряную медаль на Азиаде-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский гребец Сергей Токарницкий завоевал серебряную медаль на Азиаде-2018 в Индонезии, передает корреспондент Vesti.kz.
В гонке на каяке К1 на 200 метров Токарницкий показал результат в 35,745 секунд. «Золото» же в этом виде выиграл
25-летний Токарницкий родом из Украины, а за Казахстан выступает с 2013 года. На его счету пять золотых медалей на чемпионатах Азии и выступление на Олимпиаде-2016, а на Азиаде-2018 он ранее выиграл «золото» в командной гонке в
На данный момент на счету сборной Казахстана 66 медалей на Азиаде-2018, из которых 13 золотых, 12 серебряных и 41 — бронзовых.