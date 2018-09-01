Казахстанские гребцы принесли третью медаль за день на Азиаде-2018

Бронзовыми призерами стали Мерей Медетов и Тимур Хайдаров, которые показали третье время в «двойке» на каноэ. Время казахстанцев составило 37,371 секунды.

«Золото» выиграла китайская «двойка» — 36,940, а «серебро» — представители Узбекистана — 37,080.

Для сборной Казахстана эта медаль стала 67-й на Азиаде-2018. В активе команды 13 золотых, 12 серебряных и 42 бронзовые награды. На данный момент Казахстан располагается на девятой строчке общекомандного медального зачета.