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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские гребцы принесли третью медаль за день на Азиаде-2018

Казахстанские гребцы принесли третью медаль за день на Азиатских играх 2018 года, которые проходят в Индонезии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бронзовыми призерами стали Мерей Медетов и Тимур Хайдаров, которые показали третье время в «двойке» на каноэ. Время казахстанцев составило 37,371 секунды.

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«Золото» выиграла китайская «двойка» — 36,940, а «серебро» — представители Узбекистана — 37,080.

Для сборной Казахстана эта медаль стала 67-й на Азиаде-2018. В активе команды 13 золотых, 12 серебряных и 42 бронзовые награды. На данный момент Казахстан располагается на девятой строчке общекомандного медального зачета.

Напомним, что сегодня, 1 сентября, 13-е «золото» в копилку Казахстана принесла Инна Клинова, которая выиграла дистанцию 200 метров на байдарке. «Серебро» на этой же дистанции завоевал Сергей Токарницкий.

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