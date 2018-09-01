Казахстан выиграл четвертую медаль за день в гребле на Азиаде-2018

Казахстанки смогли стать вторыми в «четверке» на байдарке на дистанции 500 метров, показав время 1 минута 35,452 секунды.
Они уступили только «четверке» из Китая — 1 минута 33,896 секунды. «Бронза» досталась команде Узбекистана.
Для сборной Казахстана эта медаль стала 69-й на Азиаде-2018. Помимо 14 серебряных, в активе команды — 13 золотых и 42 бронзовые награды. Благодаря этой победе Казахстан поднялся на восьмую строчку общекомандного медального зачета.
Напомним, что сегодня, 1 сентября, 13-е «золото» в копилку Казахстана принесла Инна Клинова, которая выиграла дистанцию 200 метров на байдарке. «Серебро» на этой же дистанции завоевал Сергей Токарницкий. А «бронзой» в «двойке» на каноэ отметились Мерей Медетов и Тимур Хайдаров.