Бахраддин: Это «золото» — мое главное спортивное достижение

Казахстанец Диас Бахраддин завоевал золотую медаль, а Стелла Суханова «бронзу» в гребле на каноэ-одиночке на юношеской Олимпиаде-2018, сообщает Olympic.kz.

После квалификационного раунда Диас Бахраддин занял промежуточное второе место. Затем выиграл у Тараса Кузыка из Украины. В рамках полуфинала он оказался сильнее венгра Балаза Паллы — 1:54.66 против 1:57.04.

В финале ему противостоял узбекский спортсмен Исломжон Абдусаломов. В напряженной борьбе Диасу удалось финишировать первым с результатом 1:54.66. Время Абдусаломова — 1:55.17.

«Собрался и стал первым. В финальном заезде противостоял узбекский спортсмен, я его знаю, часто встречались на соревнованиях. Я очень рад, на сегодняшний день медаль юношеской Олимпиады — это мое главное спортивное достижение. Дальше будем работать. Я рад, что получилось порадовать наших болельщиков и принести золотую медаль в копилку Казахстана», — говорит 16-летний победитель юношеских Олимпийских игр Диас Бахриддин.

Стелла Суханова в квалификации показала 1:54.64. Данный результат позволил ей квалифицироваться в следующий круг с четвертого места. Затем Суханова в дуэли с австралийской спортсменкой оказалась сильнее. В четвертьфинальной дуэли в гребле на байдарке-одиночке казахстанка опередила итальянку Люкрецию Зирони. В полуфинале Суханова уступила Эстер Рендесси из Венгрии, тем самым попав в «бронзовый» заплыв. Здесь ей в соперники попалась немка Джина Зинт. Стелла смогла ее опередить почти на три секунды (1:54.25 против 1:57.18), став в итоге третьей.

«Очень рада, и за Диаса Бахраддина рада. Эмоции очень сейчас. Не могу словами передать. Гонка была очень сложная. Тяжело досталась бронзовая медаль. Рада за свою страну. Это очень высокий результат для нас в этом виде спорта. Было тяжело плыть со стороны В. Потому что там тяжело было зайти в поворот. В полуфинале неуверенна шла, а в заплыве за “бронзу” собралась», — рассказала Суханова.

Добавим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре медали. Дзюдоист Бекарыс Садуакас стал первым, а Маргарита Гриценко (дзюдо) — второй.