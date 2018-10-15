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15:48 (мск), источник: ТАСС

Пятикратный чемпион мира каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Игр-2012 в гребле на каноэ Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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Как сообщила ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова, внесоревновательное тестирование Коровашкова в августе 2017 года показало наличие в допинг-пробе спортсмена запрещенного вещества.

«Информация о том, что в допинг-пробе Коровашкова было обнаружено запрещенное вещество, стала для нас большим ударом, — заметила Исхакова. — Спортсмен настоял на вскрытии пробы “Б”, но она тоже оказалась грязной. Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года».

Срок дисквалификации каноиста завершится 9 августа 2021 года. По информации ТАСС, в допинг-пробе 26-летнего спортсмена был обнаружен эритропоэтин (ЭПО).

Ранее Коровашков без объяснения причин не был допущен Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ до участия в Олимпиаде-2016.

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