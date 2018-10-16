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14:00 (мск), источник: ТАСС

ФГСР признала неудовлетворительной работу Спинева, но он продолжит возглавлять сборную РФ

МОСКВА, 16 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) признал неудовлетворительной работу Николая Спинева в должности главного тренера сборной страны, однако решил не искать замену специалисту. Об этом ТАСС сообщил президент ФГСР Алексей Свирин.

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На чемпионате мира по академической гребле, который прошел в сентябре в Болгарии, российские спортсмены завоевали три бронзовые награды. Всего на турнире разыгрывалось 29 комплектов наград.

«Как это часто бывает, история получилась абсурдной, — сказал Свирин. — По факту работа главного тренера признана неудовлетворительной, а работа федерации, которая отвечает и за сборную, и за развитие вида спорта, признана удовлетворительной».

«Более того, признав работу Николая Николаевича неудовлетворительной, президиум сразу вынес на голосование вопрос о подаче письма в Центр спортивной подготовки, который является работодателем главного тренера, об объявлении конкурса на замещение должности. Но президиум на этот шаг не пошел, дав понять, что менять главного тренера не хочет, да и не на кого. Получается, ему просто погрозили пальчиком».

Спинев является олимпийским чемпионом 2004 года в составе четверки парной. Главным тренером сборной он был назначен в ноябре 2016 года.

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