ФГСР признала неудовлетворительной работу Спинева, но он продолжит возглавлять сборную РФ

На чемпионате мира по академической гребле, который прошел в сентябре в Болгарии, российские спортсмены завоевали три бронзовые награды. Всего на турнире разыгрывалось 29 комплектов наград.

«Как это часто бывает, история получилась абсурдной, — сказал Свирин. — По факту работа главного тренера признана неудовлетворительной, а работа федерации, которая отвечает и за сборную, и за развитие вида спорта, признана удовлетворительной».

«Более того, признав работу Николая Николаевича неудовлетворительной, президиум сразу вынес на голосование вопрос о подаче письма в Центр спортивной подготовки, который является работодателем главного тренера, об объявлении конкурса на замещение должности. Но президиум на этот шаг не пошел, дав понять, что менять главного тренера не хочет, да и не на кого. Получается, ему просто погрозили пальчиком».