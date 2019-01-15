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18:06 (мск), источник: ТАСС

Российский каноист Штокалов ждет от МОК бронзовой медали Игр-2016 больше полугода

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не нашел возможности вручить российскому каноисту Илье Штокалову бронзовую медаль Олимпиады-2016. Об этом Штокалов сообщил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

11 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отклонении апелляции молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину и предложил тому определиться с датой и местом, где он хотел бы получить награду.

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«Эпопея с возвратом медали все еще длится, награду все никак не вернут, — заметил Штокалов. — Международный олимпийский комитет никак не может определиться с датой, когда должна пройти церемония вручения, хотя уже прошло полгода практически. Всю информацию я получаю через Олимпийский комитет России».

«В сентябре, как я слышал, был подан запрос в МОК, на что был получен ответ, что Международный олимпийский комитет определяется с датой. С тех пор МОК молчит», — сказал спортсмен.

На чемпионате Европы 2017 года россиянин стал бронзовым призером в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 1000 м.

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