Российский каноист Штокалов ждет от МОК бронзовой медали Игр-2016 больше полугода

Источник: ИТАР-ТАСС

11 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил об отклонении апелляции молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 метров и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов на Играх-2016 занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу. МОК в августе принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину и предложил тому определиться с датой и местом, где он хотел бы получить награду.

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«Эпопея с возвратом медали все еще длится, награду все никак не вернут, — заметил Штокалов. — Международный олимпийский комитет никак не может определиться с датой, когда должна пройти церемония вручения, хотя уже прошло полгода практически. Всю информацию я получаю через Олимпийский комитет России».

«В сентябре, как я слышал, был подан запрос в МОК, на что был получен ответ, что Международный олимпийский комитет определяется с датой. С тех пор МОК молчит», — сказал спортсмен.