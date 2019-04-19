Юрий Пименов скончался на 62-м году жизни

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 19 апреля, на 62-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России — Пименов Юрий Игоревич.

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Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, всё гребное сообщество скорбит вместе с вами", — говорится в сообщении федерации.