Юрий Пименов скончался на 62-м году жизни
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года по академической гребле Юрий Пименов скончался на 62-м году жизни, сообщается на сайте Федерации гребного спорта России.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года по академической гребле Юрий Пименов скончался на 62-м году жизни, сообщается на сайте Федерации гребного спорта России.
«Сегодня, 19 апреля, на 62-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России — Пименов Юрий Игоревич.
Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, всё гребное сообщество скорбит вместе с вами", — говорится в сообщении федерации.
Пименов вместе со своим