Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег Джетс2
Сент-Луис Блюз3
Все события
Фоторепортажи
16Главные провалы и неудачи в карьере Роналду
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрий Пименов скончался на 62-м году жизни

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года по академической гребле Юрий Пименов скончался на 62-м году жизни, сообщается на сайте Федерации гребного спорта России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, 19 апреля, на 62-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, тренер сборной команды России — Пименов Юрий Игоревич.

Читайте также
Олимпийский чемпион из Германии скончался в возрасте 30 лет

Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, всё гребное сообщество скорбит вместе с вами", — говорится в сообщении федерации.

Пименов вместе со своим братом-близнецом Николаем Пименовым завоевал серебро на Олимпиаде-1980 в Москве в соревнованиях распашных двоек без рулевого.

 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина
Легендарный хоккеист Мальцев празднует 70-летие
Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
Известны новые подробности о состоянии побитого Овечкиным игрока
«Я не конфетка». Хабиб атакует UFC и проезжается по Конору
Сегодня день рождения у Марии Шараповой (фото)
Коста отказался тренироваться с «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь