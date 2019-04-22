Олимпийского чемпиона арестовали за участие в протестах

Я чувствую, будто никогда прежде не делал ничего столь значимого. Да, мы доставляем некоторым неудобство своим поведением. Но донести нашу позицию очень важно — это неудобство покажется мелочью перед лицом реальных экологических проблем, с которыми мы столкнемся если не начнем бороться с глобальным потеплением.

Этьенн Скотт