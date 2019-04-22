Олимпийского чемпиона арестовали за участие в протестах
Английский каноист Этьенн Скотт был в числе сотен задержанных полицией Лондона за участие в протестной акции. Об этом сообщает BBC.
Английский каноист Этьенн Скотт был в числе сотен задержанных полицией Лондона за участие в протестной акции. Об этом сообщает BBC.
39-летний спортсмен был схвачен четырьмя офицерами полиции. Отмечается, что Скотт избежал обвинений в отличие от 40 его соратников. Атлет отметил, что для него участие в протесте имеет огромную важность. Активисты выступали против замалчивания проблемы глобального потепления.
Я чувствую, будто никогда прежде не делал ничего столь значимого. Да, мы доставляем некоторым неудобство своим поведением. Но донести нашу позицию очень важно — это неудобство покажется мелочью перед лицом реальных экологических проблем, с которыми мы столкнемся если не начнем бороться с глобальным потеплением.
Британец завоевал золото на Играх в Лондоне в 2012 году. В том же году Скотт выиграл медаль высшего достоинства на чемпионате Европы.