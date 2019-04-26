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26 апреля, источник: ТАСС

Международная федерация гребли больше не будет брать с РФ деньги за допинг-тестирование

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Исполком Международной федерации гребли (FISA) принял решение с 2019 года не взимать с Федерации гребного спорта России (ФГСР) деньги за дополнительное допинг-тестирование российских гребцов. Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент ФГСР Алексей Свирин.

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После допингового скандала, разразившегося в российском спорте перед Олимпиадой-2016, ФГСР в 2017 и 2018 годах представляла в FISA списки спортсменов — потенциальных участников международных соревнований для прохождения дополнительного внесоревновательного допинг-тестирования и оплачивала эти процедуры. В 2017 году международной федерации было выплачено €50 тыс., в 2018-м — €25 тыс. Также в течение двух последних лет ФГСР должна была уведомлять FISA обо всех проведенных образовательных антидопинговых мероприятиях.

«Исполком Международной федерации гребли принял решение отказаться от существовавшей два года практики, и мы имеем официальное подтверждение того, что эта история закончилась. Теперь мы на равных правах со всеми остальными странами будем выступать на международных соревнованиях», — заметил Свирин.

Главным стартом сезона в академической гребле станет чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в австрийском Линце.

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