Международная федерация гребли больше не будет брать с РФ деньги за допинг-тестирование

После допингового скандала, разразившегося в российском спорте перед Олимпиадой-2016, ФГСР в 2017 и 2018 годах представляла в FISA списки спортсменов — потенциальных участников международных соревнований для прохождения дополнительного внесоревновательного допинг-тестирования и оплачивала эти процедуры. В 2017 году международной федерации было выплачено €50 тыс., в 2018-м — €25 тыс. Также в течение двух последних лет ФГСР должна была уведомлять FISA обо всех проведенных образовательных антидопинговых мероприятиях.

«Исполком Международной федерации гребли принял решение отказаться от существовавшей два года практики, и мы имеем официальное подтверждение того, что эта история закончилась. Теперь мы на равных правах со всеми остальными странами будем выступать на международных соревнованиях», — заметил Свирин.