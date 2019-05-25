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25 мая, источник: БЕЛТА

Белорус Олег Юреня завоевал серебро этапа КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Олег Юреня завоевал серебряную награду на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 1000 м на байдарке белорус преодолел за 3 мин. 28,296 сек. Победителем заезда стал опытный португальский атлет Фернандо Пимента — 3 мин. 27,544 сек. Бронзовая награда у Йозефа Достала из Чехии — 3 мин. 30,988 сек.

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В заезде каноэ на 200 м третье место занял белорус Артем Козырь (39,819 сек.), который менее секунды уступил победителю Зазе Надирадзе из Грузии — 39,191 сек. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Тимур Хайдаров из Казахстана — 39,743 сек.

В двух финалах в каноэ на 200 м и 1000 м выступил Максим Петров, но оба раза приходил к финишу девятым.

Гребля на байдарках и каноэ входит в программу II Европейских игр. На гребном канале в Заславле с 26 по 27 июня 350 спортсменов разыграют 16 комплектов наград. -0-

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