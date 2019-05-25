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25 мая, источник: БЕЛТА

Ольга Худенко и Марина Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Познани

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук заняли первое место на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Финальный заезд на дистанции 500 м белорусский дуэт провел уверенно — 1 мин. 38,366 сек.

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Второе место заняли спортсменки из Бельгии Хермиен Петерс и Лиза Брокс — 1 мин. 40,456 сек., а замкнули тройку призеров Спела Пономаренко Янич и Аня Остерман из Словении — 1 мин. 40,934 сек.

После финиша белоруски отметили, что, несмотря на скорость по дистанции, свои коррективы вносил ветер, который приходилось учитывать.

Золотая медаль Ольги Худенко и Марины Литвинчук — третья в копилке нашей команды. Ранее Артем Козырь в каноэ на 200 м стал бронзовым призером, а Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат.

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