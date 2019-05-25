Ольга Худенко и Марина Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Познани

Финальный заезд на дистанции 500 м белорусский дуэт провел уверенно — 1 мин. 38,366 сек.
Второе место заняли спортсменки из Бельгии Хермиен Петерс и Лиза Брокс — 1 мин. 40,456 сек., а замкнули тройку призеров Спела Пономаренко Янич и Аня Остерман из Словении — 1 мин. 40,934 сек.
После финиша белоруски отметили, что, несмотря на скорость по дистанции, свои коррективы вносил ветер, который приходилось учитывать.
Золотая медаль Ольги Худенко и Марины Литвинчук — третья в копилке нашей команды. Ранее Артем Козырь в каноэ на 200 м стал бронзовым призером, а Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат.