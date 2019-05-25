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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Умер Олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион по академической гребле 1960 года Олег Голованов умер в возрасте 84 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

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«Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения.

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Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", — говорится в сообщении.

«Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича, всем тем, кто знал и любил его», — добавляется в сообщении.

Голованов на Олимпиаде-1960 в Риме выиграл золото в двойке распашной без рулевого. Он также становился серебряным призером чемпионата мира 1962 года и чемпионата Европы 1959 года.

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