Умер Олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

«Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения.

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Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", — говорится в сообщении.

«Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича, всем тем, кто знал и любил его», — добавляется в сообщении.