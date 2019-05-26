Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

В заключительный день соревнований, 26 мая, на дистанции 500 м в байдарке Ольга Худенко поднялась на вторую ступень пьедестал почета — 1 мин. 50, 323 сек.
Первой финишную черту пересекла Лиза Керрингтон из Новой Зеландии — 1 мин. 47,839 сек. Третьей стала бельгийка Лиз Броск — 1 мин. 50,495 сек. Четвертое место заняла другая белоруска Марина Литвинчук, которая совсем немного уступила бронзовому призеру, — 1 мин. 50,791 сек.
Серебряную медаль в каноэ-двойке на 200 м завоевали белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай — 36,727 сек. Опередили наш дуэт в спринте поляки Арсен Сливиньски и Михал Марек Любневски — 36,363 сек.
Днем ранее в активе белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ было три медали. Золото на дистанции 500 м в байдарке-двойке завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат, а Артем Козырь в каноэ на 200 м занял третье место.