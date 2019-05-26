Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

В заключительный день соревнований, 26 мая, на дистанции 500 м в байдарке Ольга Худенко поднялась на вторую ступень пьедестал почета — 1 мин. 50, 323 сек.

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Первой финишную черту пересекла Лиза Керрингтон из Новой Зеландии — 1 мин. 47,839 сек. Третьей стала бельгийка Лиз Броск — 1 мин. 50,495 сек. Четвертое место заняла другая белоруска Марина Литвинчук, которая совсем немного уступила бронзовому призеру, — 1 мин. 50,791 сек.

Серебряную медаль в каноэ-двойке на 200 м завоевали белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай — 36,727 сек. Опередили наш дуэт в спринте поляки Арсен Сливиньски и Михал Марек Любневски — 36,363 сек.