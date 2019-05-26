Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Все события
Фоторепортажи
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
26 мая, источник: БЕЛТА

Пять наград завоевали белорусские атлеты на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять наград завоевали белорусские атлеты на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Познани (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В заключительный день соревнований, 26 мая, на дистанции 500 м в байдарке Ольга Худенко поднялась на вторую ступень пьедестал почета — 1 мин. 50, 323 сек.

Читайте также
Ольга Худенко и Марина Литвинчук победили на этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ в Познани

Первой финишную черту пересекла Лиза Керрингтон из Новой Зеландии — 1 мин. 47,839 сек. Третьей стала бельгийка Лиз Броск — 1 мин. 50,495 сек. Четвертое место заняла другая белоруска Марина Литвинчук, которая совсем немного уступила бронзовому призеру, — 1 мин. 50,791 сек.

Серебряную медаль в каноэ-двойке на 200 м завоевали белорусы Глеб Солодуха и Денис Махлай — 36,727 сек. Опередили наш дуэт в спринте поляки Арсен Сливиньски и Михал Марек Любневски — 36,363 сек.

Днем ранее в активе белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ было три медали. Золото на дистанции 500 м в байдарке-двойке завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, Олег Юреня в байдарке на 1000 м показал второй результат, а Артем Козырь в каноэ на 200 м занял третье место.

 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Кристина Асмус показала вторую дочь
Овечкин был прав
Звезды сборной России проигнорировали болельщиков в аэропорту
Игорь Денисов покидает «Локомотив»
Футболисты «Астон Виллы» вышли в Английскую премьер-лигу
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
СМИ: «Реал Мадрид» запретил своему капитану уходить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь