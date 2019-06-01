Штыль победил на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Дуйсбурге
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский каноист Иван Штыль стал первым на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский каноист Иван Штыль стал первым на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге.
Штыль занял первое место со временем 38,935 секунды.
Российский байдарочник Роман Аношкин стал вторым на дистанции 1000 метров — 3 минуты 27,770 секунды. Победу одержал чех Йозеф Достал — 3.27,206.
Олег Гусев и Виталий Ершов заняли второе место в соревнованиях
Каноисты Павел Петров и Михаил Павлов показали третье время на дистанции 500 метров — 1.39,564. Победили китайцы Сун Син/Цян Ли — 1.38,661.