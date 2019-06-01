Штыль победил на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Дуйсбурге

Штыль победил на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Дуйсбурге

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский каноист Иван Штыль стал первым на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге.