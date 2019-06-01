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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Штыль победил на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в Дуйсбурге

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российский каноист Иван Штыль стал первым на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Штыль занял первое место со временем 38,935 секунды.

Российский байдарочник Роман Аношкин стал вторым на дистанции 1000 метров — 3 минуты 27,770 секунды. Победу одержал чех Йозеф Достал — 3.27,206.

Олег Гусев и Виталий Ершов заняли второе место в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров — 1.29,642. Первыми стали немцы Макс Рендшмидт и Макс Лемке — 1.28,986.

Каноисты Павел Петров и Михаил Павлов показали третье время на дистанции 500 метров — 1.39,564. Победили китайцы Сун Син/Цян Ли — 1.38,661.

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