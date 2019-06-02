Текущие события
Футбол. Сборные
2.06
Сальвадор1
Гаити0
Футбол. Сборные
2.06
Франция2
Боливия0
Футбол. Сборные
2.06
Турция2
Узбекистан0
Футбол. Сборные
2.06
Люксембург3
Мадагаскар3
Футбол. Сборные
2.06
Малайзия2
Непал0
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
37Россия выиграла у Чехии в матче за 3-е место
29Сборная России проиграла финнам в полуфинале
2 июня, источник: БЕЛТА

Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на ЧЕ по академической гребле

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в Люцерне (Швейцария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В классе лодок двоек парных белорусский дуэт показал 6 мин. 58,69 сек. Второе место заняли француженки Лаура Тарантола и Клэр Бове, бронзовыми призерами стали Патриция Мерц и Фредерик Рол из Швейцарии.

В мае белоруска Елена Фурман также успешно выступила на этапе Кубка мира в Пловдиве, где заняла первое место.

На чемпионате Европы в Швейцарии в финале А из белорусских гребцов выступят четверка распашная без рулевого мужчины (Вадим Лялин, Дмитрий Выберанец, Денис Суровец, Николай Шарлап), двойка парная (Татьяна Климович, Кристина Староселец), а также в лодке одиночке — Филипп Пауков.

 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Минчанин Никита Белько стал победителем третьего сезона российского телешоу
Ближайшие матчи сборной РФ — возможность попробовать новичков
Названа символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2018/19
Игроки пели, Клопп считал кубки. Чемпионский парад «Ливерпуля»
Гол Роналду признан лучшим в Лиге чемпионов
Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» остались в РПЛ
На автомобиле погибшего Рейеса лопнула шина на скорости 237 км/ч
Сборная Франции обыграла команду Боливии в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь