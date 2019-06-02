Белоруски Анастасия Янина и Елена Фурман завоевали золото на ЧЕ по академической гребле

В классе лодок двоек парных белорусский дуэт показал 6 мин. 58,69 сек. Второе место заняли француженки Лаура Тарантола и Клэр Бове, бронзовыми призерами стали Патриция Мерц и Фредерик Рол из Швейцарии.

В мае белоруска Елена Фурман также успешно выступила на этапе Кубка мира в Пловдиве, где заняла первое место.