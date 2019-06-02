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2 июня, источник: ТАСС

Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на ЧЕ по гребному слалому

ТАСС, 2 июня. Сборная России завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы по гребному слалому. Соревнования проходили во Франции.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу в командных соревнованиях каноэ-одиночек российская сборная в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова показала результат 104,61 балла. Победителями стали представители Словении (102,25), второе место заняли французы (102,41).

По итогам турнира победу в общекомандном зачете одержала сборная Чехии, завоевавшая три золотые и бронзовую награды. Второе место заняла команда Великобритании (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали), тройку лидеров замкнули словенцы (2−1−0). Далее следуют сборные Франции (1−2−1), Германии (0−2−3), Польши (0−1−0), Испании (0−1−0), Австрии (0−0−1) и России (0−0−1).

Чемпионат Европы по гребному слалому проходит с 1996 года. До 2004 года турнир проходил раз в два года, после этого первенство Европы проводится каждый год. В прошлом году на чемпионате Европы сборная России не завоевала ни одной медали.

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