Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на ЧЕ по гребному слалому

По итогам турнира победу в общекомандном зачете одержала сборная Чехии, завоевавшая три золотые и бронзовую награды. Второе место заняла команда Великобритании (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали), тройку лидеров замкнули словенцы (2−1−0). Далее следуют сборные Франции (1−2−1), Германии (0−2−3), Польши (0−1−0), Испании (0−1−0), Австрии (0−0−1) и России (0−0−1).

Чемпионат Европы по гребному слалому проходит с 1996 года. До 2004 года турнир проходил раз в два года, после этого первенство Европы проводится каждый год. В прошлом году на чемпионате Европы сборная России не завоевала ни одной медали.