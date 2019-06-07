Чемпион мира 2013 года по гребле на байдарке Жестков дисквалифицирован на четыре года
ТАСС, 7 июня. Чемпион мира 2013 года по гребле на
ТАСС, 7 июня. Чемпион мира 2013 года по гребле на
Срок отстранения 32-летнего спортсмена отсчитывается с 7 мая 2019 года.
Жестков имеет в своем активе бронзу чемпионата мира 2011 года на дистанции 1000 метров, две золотые награды летней Универсиады — 2013 на дистанциях 1000 метров и 500 метров. Также он принимал участие в Олимпийских играх 2016 года.
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