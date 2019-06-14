Иван Штыль может получить серебряную медаль Олимпиады спустя 7 лет

Мы уже как-то привыкли, что медали забирают у наших спортсменов. И поэтому когда Международный олимпийский комитет опубликовал сообщение о том, что литовский каноист Евгений Шуклин официально лишен серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне и она будет передана россиянину Ивану Штылю, то поверить в это было сложно.
Но все это действительно правда. У литовца обнаружили туринабол еще в начале года, и вскрытие пробы В это подтвердило.
Тогда в Лондоне 200-метровка каноэ-одиночек была действительно жаркой. Штыль отправился в Лондон лидером команды и собирался взять золото. Иван уверенно выиграл квалификационный заезд, оставив позади Шуклина и украинца Юрия Чебана, который потом и выиграет в финале.
Но что-то не так уже пошло в полуфинале. Неожиданно первым стал литовец. Заряд на финал у Штыля был колоссальным, но проблема была в ветре. Для его стойки он создавал больше проблем, чем для хвата Чебана. Тот ситуацией сразу же воспользовался. А Шуклина во второй половине заезда начал догонять Штыль. Правда, до серебра тогда не хватило меньше одной десятой секунды.
Хорошо, что справедливость восторжествовала и медаль вернется к его законному владельцу, но все же эмоций, которые мог бы получить Штыль в олимпийском Лондоне, уже не вернуть. И почему никто из иностранных спортсменов не говорит о том, как ужасно поступил литовец, обманув всех? Или многоголосая истерика работает только в отношении атлетов из России?