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17:40 (мск), источник: Sport24

Иван Штыль может получить серебряную медаль Олимпиады спустя 7 лет

Литовца поймали на допинге.

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Мы уже как-то привыкли, что медали забирают у наших спортсменов. И поэтому когда Международный олимпийский комитет опубликовал сообщение о том, что литовский каноист Евгений Шуклин официально лишен серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне и она будет передана россиянину Ивану Штылю, то поверить в это было сложно.

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Но все это действительно правда. У литовца обнаружили туринабол еще в начале года, и вскрытие пробы В это подтвердило.

Тогда в Лондоне 200-метровка каноэ-одиночек была действительно жаркой. Штыль отправился в Лондон лидером команды и собирался взять золото. Иван уверенно выиграл квалификационный заезд, оставив позади Шуклина и украинца Юрия Чебана, который потом и выиграет в финале.

Но что-то не так уже пошло в полуфинале. Неожиданно первым стал литовец. Заряд на финал у Штыля был колоссальным, но проблема была в ветре. Для его стойки он создавал больше проблем, чем для хвата Чебана. Тот ситуацией сразу же воспользовался. А Шуклина во второй половине заезда начал догонять Штыль. Правда, до серебра тогда не хватило меньше одной десятой секунды.

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Хорошо, что справедливость восторжествовала и медаль вернется к его законному владельцу, но все же эмоций, которые мог бы получить Штыль в олимпийском Лондоне, уже не вернуть. И почему никто из иностранных спортсменов не говорит о том, как ужасно поступил литовец, обманув всех? Или многоголосая истерика работает только в отношении атлетов из России?

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