Открыто место проведения соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио

Источник: Спорт РИА Новости

Участие в церемонии открытия приняли японские олимпийцы и паралимпийцы, губернатор Токио Юрико Коикэ, министр Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сюнъити Судзуки, глава Международной федерации гребли Жан-Кристоф Роллан. В рамках открытия прошли соревнования с участим японских спортсменов, участников команд выпускников Оксфорда и Кембриджа, а также других атлетов.

Место проведения соревнований по гребле защищено поглотителями волн, двумя плотинами и водными воротами. Трибуна на объекте рассчитана на две тысячи человек, но во время Олимпиады за счет временных мест объект сможет принять до 16 тысяч человек.