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18 июня, источник: Спорт РИА Новости

Открыто место проведения соревнований по гребле на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Открытие Sea Forest Waterway, где пройдут соревнования по гребле на байдарках и каноэ во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, состоялось во вторник в Токио, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: Спорт РИА Новости

Участие в церемонии открытия приняли японские олимпийцы и паралимпийцы, губернатор Токио Юрико Коикэ, министр Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сюнъити Судзуки, глава Международной федерации гребли Жан-Кристоф Роллан. В рамках открытия прошли соревнования с участим японских спортсменов, участников команд выпускников Оксфорда и Кембриджа, а также других атлетов.

Место проведения соревнований по гребле защищено поглотителями волн, двумя плотинами и водными воротами. Трибуна на объекте рассчитана на две тысячи человек, но во время Олимпиады за счет временных мест объект сможет принять до 16 тысяч человек.

Sea Forest Waterway в августе в качестве тестового соревнования примет молодежный чемпионат мира по академической гребле.

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