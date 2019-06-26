Каноист Шамшурин завоевал серебро Европейских игр на дистанции 1000 м

Венгерский байдарочник Копас стал победителем Европейских игр на дистанции 1000 м

Качор является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Шамшурин является чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств, трехкратным чемпионом Европы, серебряным и трехкратным бронзовым призером европейских первенств.

Сборная Польши на данный момент завоевала две медали на Европейских играх и обе золотые. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 16 бронзовых наград.