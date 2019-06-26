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26 июня, источник: ТАСС

Степанова и Панченко завоевали бронзу на Европейских играх в байдарках-двойках на 500 м

МИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Россиянки Кира Степанова и Анастасия Панченко завоевали бронзовую медаль в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки финишировали с результатом 1 минута 43,358 секунды. Золотую медаль завоевали белоруски Ольга Худенко и Марина Литвинчук (1.40,888), серебро — венгерки Анна Караш и Данута Козак (1.42,526).

25-летняя Степанова является трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы. 29-летняя Панченко является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Сборная Белоруссии выиграла 43-ю медаль на Европейских играх, в ее активе 15 золотых, 9 серебряных и 19 бронзовых медалей. Возглавляет общекомандный зачет сборная России, на счету которой 24 золотые, 14 серебряных и 17 бронзовых наград.

Европейские игры завершатся 30 июня.

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