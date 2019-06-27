Венгр Копаc завоевал золото Европейских игр в гребле на байдарках на 5000 м

Результат 22-летнего спортсмена составил 21 минуту 45,255 секунды. Серебряным призером стал португалец Фернанду Пимента (21.46,554), бронзовым — немец Макс Хофф (21.49,276). Россиянин Максим Спесивцев занял 11-е место (22.56,813).
Копаc является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года. На Европейских играх в Минске спортсмен уже завоевал золото в соревновании байдарок-двоек на дистанции 1000 метров.
Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19−13−21), третье — сборная Италии (7−6−3).
Европейские игры завершатся 30 июня.