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27 июня, источник: ТАСС

Венгр Копаc завоевал золото Европейских игр в гребле на байдарках на 5000 м

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Венгерский спортсмен Балинт Копаc завоевал золотую медаль в соревнованиях по гребле на байдарках на дистанции 5000 метров на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

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Результат 22-летнего спортсмена составил 21 минуту 45,255 секунды. Серебряным призером стал португалец Фернанду Пимента (21.46,554), бронзовым — немец Макс Хофф (21.49,276). Россиянин Максим Спесивцев занял 11-е место (22.56,813).

Копаc является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года. На Европейских играх в Минске спортсмен уже завоевал золото в соревновании байдарок-двоек на дистанции 1000 метров.

Сборная России возглавляет общекомандный зачет Европейских игр, имея в активе 30 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовые медали. Второе место занимает команда Белоруссии (19−13−21), третье — сборная Италии (7−6−3).

Европейские игры завершатся 30 июня.

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