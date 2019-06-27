Артем Козырь: Президент страны приехал, так что нельзя было ударить в грязь лицом

Ты трижды был чемпионом мира, а вот континентальный барьер брать не доводилось…

Если сравнивать с ЧЕ, то это действительно моя первая золотая медаль. До этого были только вторые и третьи места. Но эти соревнования отличаются тем, что я готовился к ним целый год. 27-е число было «днем икс», когда я обязан был показать максимум.

Когда увидел такую погоду с утра, какие мысли одолевали?

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Знал, что погода будет такой. Есть же интернет. Так что все просчитал. Насколько для меня комфортны такие условия? Для меня удобнее встречный левый ветер, не столь сильный, возможно, слабее. У меня размашистый мощный гребок, и встречный ветер лучше, чем попутный. Я более крепкий гребец в отличие от многих других темповых конкурентов. Да, чуть другую погоду хотелось бы, ведь дистанция увеличилась почти на четыре секунды. Под конец, думал, не доеду.

Понятно, что Олимпиаду победа не заменит, но какие чувства испытываешь сейчас?

Я к этому шел долго, поэтому ощущение выполненного долга. С плеч спал груз ответственности. Большая поддержка это и большое давление. Еще и президент страны приехал, так что нельзя было ударить в грязь лицом.

Впереди чемпионат мира, отборочный на Олимпийские игры. Будешь пытаться квалифицироваться на тысяче?

Нет, поеду только двести. На тысяче будет Максим Петров. Я же буду надеяться, что Международная федерация немного поменяет программу на ОИ-2024 и подумает о ребятах, которые ходят более короткую дистанцию.

Такие разговоры ходят?

Я не заседаю в Коллегии. Просто надеюсь, что нечто изменится.

Почему решил не трогать тысячу? Предписание тренерского штаба — не отбираться в этой дисциплине?

Уже ушло время, когда мог бы ее ехать. Даже не физически, а именно головой. Не один год придется перестраиваться, а в спринте я выступаю уже с 21 года. Да, амбиции есть, но надо их сопоставлять реальностью. В общем, надеюсь на возвращение моей коронной дисциплины в программу Игр. Или хотя бы включит полусотню?

А на нее реально перестроиться?

Да.

Прошлым летом ты рассказывал, что решил не перестраиваться на тысячу, потому что хотел добиться высокого результата на Европейских играх.

Естественно. Распыляться, повторюсь, очень тяжело. По крайней мере для меня. Есть уникальные люди, могущие идти несколько дистанций, но я к ним не отношусь. Стараюсь делать то, что умею. А чего не умею, туда не лезу.

Говорят, что эту дистанцию на ЕИ «пробивали» конкретно под тебя. Это было лишним стрессом?

Ходили такие слухи. Даже ребята из соседних государств шутили: «Спасибо, что у вас есть такой Козырь, что есть возможность выступить здесь на Европейских играх». И это тоже добавляло волнения. И родные стены, и то, что близкие пришли болеть, — дополнительный груз ответственности. Мне все же проще, когда никого нет и я предоставлен самому себе.

А как именно готовился целый год?